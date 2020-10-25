В Росморречфлоте рассказали о поисках пропавших после взрыва на танкере моряков

Поиски боцмана, матроса и практиканта с поврежденного взрывом в Азовском море танкера «Генерал Ази Асланов» пока безрезультатны, сообщили в Росморречфлоте.

«Пока ничего нового. Ночью задействовали вертолет. Работал два часа, но ничего не нашли. С катера «Александр Сизонцев» нашли плавающий газовый баллон с лямками. Это все, что было на акватории», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Поиски пропавших моряков продолжаются. Сам танкер отбуксирован на якорную стоянку в район порта «Кавказ», где его осмотрят специалисты. В Росморречфлоте уточнили, что буксировка прошла в штатном режиме, без каких-либо эксцессов.

«Мы не видим в акватории следов поступления нефтепродуктов или утечки топлива», – добавили в ведомстве.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ. После взрыва трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное.