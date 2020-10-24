На нефтяном танкере под российским флагом в Азовском море произошел взрыв

В Азовском море на танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв, сообщил источник в экстренных службах.

«В Азовском море терпит бедствие нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» под российским флагом. По нашим данным, на танкере произошел взрыв», – сказал собеседник ТАСС.

По этим данным, после взрыва на танкере в море за бортом оказались три человека, ведутся поиски.

Росморречфлот сообщил, что после происшествия удалось спасти 10 человек. «Танкер был пустым, но произошел взрыв, предположительно, остаточных паров топлива. Спасены 10 человек, судьба троих неизвестна, ведутся их поиски», – добавили в ведомстве. Там уточнили, что танкер прошел Керченский пролив и следовал в Ростов-на-Дону.

В МЧС России сообщили, что к танкеру направили три спасательных судна. «На месте находится проходившее мимо судно «Братск», – добавили в ведомстве.

В ноябре 2019 года в порту Находка произошел взрыв на нефтеналивном танкере «Залив Америка». По данным спасателей, на борту находились девять человек, двое из них погибли, еще один утонул на глазах у экипажа. Вероятную причину гибели людей назвали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.