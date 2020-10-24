В МЧС рассказали о состоянии спасенных после взрыва на танкере в Азовском море

Состояние десяти членов экипажа, эвакуированных на буксир «Сириус» после взрыва на танкере в Азовском море, удовлетворительное, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Десять человек эвакуированы на буксир «Сириус», проводятся поисковые работы трех человек, а также обследование судна. Открытого горения на судне нет… (Состояние спасенных) удовлетворительное», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

По словам источника ТАСС, экипаж танкера полностью состоит из россиян. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и Южная транспортная прокуратура объявили об организации проверок. Следователи, криминалисты и прокуроры выехали на место ЧП.

Кроме того, судам, находящимся в районе ЧП в Азовском море, где произошли возгорание и взрыв на танкере, дана команда оказывать помощь в спасательной операции, сообщили в Росморречфлоте.

Сотрудники регионального управления Росприроднадзора также отправились к месту ЧП. «Сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора оперативно вышли в рейд. Они направляются к взорвавшемуся танкеру в Азовском море, чтобы оперативно оценить ситуацию и взять пробы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем, катер с боновыми ограждениями вышел к месту происшествия в Керченском проливе для обозначения возможной зоны разлива топлива, сообщили в пресс-службе Минприроды.

Всего для ликвидации последствий происшествия привлечено 102 человека и 14 единиц техники. На месте работают судна «Братск», «Сириус», «Григорий Бугров», В пути следования находится судно «Импульс» и «Меркурий».

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что кубанские медики готовы при необходимости выехать на место и оказать помощь членам экипажа танкера «Генерал Ази Асланов». «Если потребуется – задействуем санавиацию», – сообщил Кондратьев.

Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу после пожара. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. Танкер накренился, Росморречфлот не исключает, что он может затонуть. Однако судовладелец заявляет, что повреждение не влияет на дальнейшее движение танкера.