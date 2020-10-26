«Союзмультфильм» показал новый образ Зайца из «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» представила визуальный образ Зайца из перезапуска мультфильма «Ну, погоди!», сообщили в пресс-службе киностудии.

По словам генерального продюсера киностудии Юлии Осетинской, творческая группа долго искала современное воплощение Зайца, было создано более 30 вариаций образа, передает РИА «Новости».

«Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», – рассказала она.

В свою очередь директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев добавил, что в целом образ по форме получился очень мягким.

«Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца – в противовес ему – по контурам мягкий, округлый – это с одной стороны очень милый персонаж, но не без присущих ему «хитринки» и находчивости», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в новой серии мультфильмов «Ну, погоди!», выход которой ожидается в конце 2020 года, Волка будет озвучивать шоумен Гарик (Игорь) Харламов, а Зайца – шоумен Дмитрий Хрусталев.

В Сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм». Арт-дизайн пользователи раскритиковали, на что киностудия ответила, что это еще не окончательный образ персонажа. В ноябре сообщалось, что первую серию обновленного «Ну, погоди!» планируется выпустить уже летом 2020 года.

Известный советский и российский художник-мультипликатор Гарри Бардин пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов.