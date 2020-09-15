Гарика Харламова выбрали для озвучки Волка из нового «Ну, погоди!»

В новой серии мультфильмов «Ну, погоди!», выход которой ожидается в конце 2020 года, Волка будет озвучивать шоумэн Гарик (Игорь) Харламов, рассказали в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Я с большим удовольствием согласился стать Волком в новом «Ну, погоди!». Этот мультфильм – один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии. Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои – это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране. В «Ну, погоди!» нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей», – передает слова Харламова РИА «Новости».



По словам генерального продюсера киностудии «Союзмультфильм» Юлии Осетинской, одной из важнейших и ответственных задач для творческой группы мультсериала стал именно подбор актеров для озвучивания персонажей.

«Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске «Ну, погоди!» необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром. Именно поэтому кандидатура Гарика Харламова показалась творческой группе прямым попаданием в цель, и мы рады, что популярный шоумен также выразил взаимную заинтересованность в работе над образом Волка», – отметила она.

Также создатели мультсериала уже утвердили окончательный визуальный образ Волка, который был выбран из более чем 50 вариантов, предложенных художниками.



«При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии – Волк поменял гардероб, и, частично, привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», – пояснила Осетинская.

Напомним, Волку из мультфильма запретили курить. По словам директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева, эта отличительная черта персонажа устарела и будет неправильно воспринята зрителями.

Ранее в Сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм». Арт-дизайн пользователи раскритиковали, на что киностудия ответила, что это еще не окончательный образ персонажа.

«Коммунисты России» обратились в Госдуму с просьбой законодательно запретить перерисовывать героев советских мультфильмов.