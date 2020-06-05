«Коммунисты России» потребовали не уродовать советские мультфильмы

«Коммунисты России» обратились в Госдуму с просьбой законодательно запретить перерисовывать героев советских мультфильмов, сообщает пресс-служба партии.

В сообщении указывается, что партия «обратилась в Государственную думу с просьбой законодательно запретить уродовать советские мультфильмы», передает РИА «Новости».

По словам председателя ЦК партии Максима Сурайкина, к «Коммунистам России» обратились граждане разного возраста, возмущенные промороликами новой серии «Ну, погоди!».

«Волк стал отталкивающим, действительно страшным, похожим на андроида или какого-то коллектора. Да и заяц деградировал. Такое, с позволения сказать, творчество детям смотреть категорически нельзя. Золотой фонд советских мультфильмов должен быть неприкосновенен (...) Надо прекратить и законодательно запретить это бесконечное заимствование, да еще и извращение культурного пространства эпохи СССР», – отметил Сурайкин.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, комментируя предложение партии «Коммунисты России», что законодательно запретить выпускать ремейки советских мультфильмов невозможно, так как существует право обладателя, а успех или неуспех определяет зритель.

«Если зрители смотрят, значит им нравится, не смотрят – значит, он провалился в прокате и они потерпели убытки», – пояснила она.

Ранее в Сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм». Арт-дизайн пользователи раскритиковали, на что киностудия ответила, что это еще не окончательный образ персонажа. В ноябре сообщалось, что первую серию обновленного «Ну, погоди!» планируется выпустить уже летом 2020 года.

До этого, в начале 2018 года, киностудия выпустила продолжение серии советских мультфильмов по мотивам произведений Эдуарда Успенского – «Возвращение в Простоквашино», которые зрители также восприняли неоднозначно. При этом каждая серия на официальном YouTube-канале студии набирает больше миллиона просмотров.

Известный советский и российский художник-мультипликатор Гарри Бардин пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов.