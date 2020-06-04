Бардин объяснил неприятие россиян к ремейкам советских мультфильмов

Из-за верности советскому мультфильму «Ну, погоди!» люди просто не воспринимают современный образ Волка. Именно поэтому и критикуют его арт-дизайн, который ранее попал в сеть, рассказал газете ВЗГЛЯД известный советский и российский художник-мультипликатор Гарри Бардин.

В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм». Арт-дизайн пользователи раскритиковали, на что киностудия ответила, что это еще не окончательный образ персонажа.

«Дело в том, что наши зрители однолюбы и верны исключительно первоначальному образу. А новая интерпретация персонажей у них просто не воспринимается, потому что в сознании уже есть представление о том, как это должно выглядеть правильно. И упрекать их в этом не стоит. Они любят тех, кто сделал, а не тех, кто снимает пенки. Лично я уважаю зрительское мнение и преданность первопроходцам», – говорит Бардин.

В ноябре в «Союзмультфильме» рассказали, что первую серию обновленного «Ну, погоди!» планируется выпустить уже летом 2020 года.

В начале 2018 года киностудия выпустила продолжение серии советских мультфильмов по мотивам произведений Эдуарда Успенского - «Возвращение в Простоквашино», которые зрители также восприняли неоднозначно. При этом каждая серия на официальном YouTube-канале студии набирает больше миллиона просмотров.