Новому волку из «Ну, погоди!» запретили курить

В новых сериях «Ну, погоди!» Волк не будет курить, эта отличительная черта персонажа устарела и будет неправильно воспринята зрителями, заявил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

«В тех сериях, для которых сейчас придумывают сюжеты, Волк не курит вообще ничего», – сообщил Машковцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, дело не в курении, а в том, какую информацию о герое необходимо сообщить. Машковцев отметил, что курение Волка, которое было отличительной чертой персонажа в старых сериях мультфильма, в наше время может исказить его образ.

«Если сейчас Волк будет курить, то, скажем так, информация будет искажена... Для того чтобы современному зрителю донести тот же образ Волка, нам нужно использовать какие-то совершенно другие символы», – пояснил он.

Также директор «Союзмультфильма» добавил, что для него Волк «исходно не является олицетворением зла», их задача в том, что один догоняет, а другой убегает.

«Многие вещи, которые мы делаем, мы их делаем неосознанно. Мы даже не понимаем, что мы что-то добавили, какой-то ингредиент, которого не было, его никто никогда не сформулирует, но подсознательно это будет восприниматься иначе», – отметил он.

Также в новых сериях могут измениться голоса главных героев. По словам Машковцева, создатели не будут добиваться того, чтобы озвучка совпадала с классической. «Имитировать не будем. Идет кастинг», – сообщил он.

Ранее в Сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм». Арт-дизайн пользователи раскритиковали, на что киностудия ответила, что это еще не окончательный образ персонажа. В ноябре сообщалось, что первую серию обновленного «Ну, погоди!» планируется выпустить уже летом 2020 года.

«Коммунисты России» обратились в Госдуму с просьбой законодательно запретить перерисовывать героев советских мультфильмов.