Американские СМИ впечатлило вооружение российской подлодки «Волхов»

Американское издание The National Interest оценило российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 «Волхов», назвав субмарину проекта 636 «Варшавянка» Тихоокеанского флота ВМФ России подводной лодкой с «впечатляющим оружием».

Журнал отмечает, что эти субмарины вооружены ракетным комплексом «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровыми торпедами, а также современными радиолокационными системами и комплексами связи, передает РИА «Новости».

Автор статьи подчеркнул, что подобные подлодки, за свою низкую малошумность называют «черными дырами» и пояснил, что субмарины такого типа предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны.

Напомним, подлодка проекта 636.3 «Волхов» в субботу вошла в состав Военно-морского флота России. Представитель Военно-морского флота России Игорь Дыгало заявил, что Тихоокеанский флот до 2024 года получит шесть подводных лодок проекта 636.3.