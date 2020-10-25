Франция призвала Анкару не усугублять конфликт в Карабахе

Турция должна прекратить попытки обострить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, заявил госсекретарь по делам Европы при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

«Франция стремится добиться прекращения военных действий и достижения примирения в Нагорном Карабахе. Вместе с Россией и США она является сопредседателем Минской группы, которой удалось добиться приостановки военных действий. Теперь следует обеспечить, чтобы начались переговоры между сторонами, а также того, чтобы некоторые влиятельные страны, в частности Турция, перестали подливать масла в огонь карабахского конфликта, как это происходит в настоящее время», – передает заявление Бома ТАСС.

Дипломат отметил, что события в Карабахе не следует «сравнивать с геноцидом армян 1915 года». При этом он признал, что в регионе «происходит использование идеологии национализма», однако мир «не движется к такой трагической ситуации, как в те годы».

«Было бы грубой несправедливостью в отношении жертв (геноцида) и исторической ошибкой сравнивать эти две ситуации», – подчеркнул госсекретарь.

В субботу Армения заявила об имеющихся у нее доказательствах участия турецкого спецназа в боях в Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

Анкара заявляла, что Турция может отправить своих военных в зону конфликта в Карабахе, если Азербайджан попросит об этом.

В МИД России сообщили, что Москва обсуждает в контактах с турецкими партнерами вопрос об участии наемников из Сирии и Ливии в боях в Нагорном Карабахе, Россия подчеркивает неприемлемость их привлечения к конфликту.

До этого стало известно о роли Турции в обострении вооруженного противостояния в Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция склонила Азербайджан к нападению на Нагорный Карабах, конфликт не начался бы без вмешательства Анкары.