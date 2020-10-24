Плющенко раскритиковал судей за низкие оценки Туктамышевой

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко остался недоволен работой судей, которые, по его мнению, плохо оценили прокат фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи.

«Хочу поддержать моего тренера Алексея Николаевича Мишина и Лизу Туктамышеву, с которой я долго тренировался на одном льду и которой восхищаюсь за ее долголетие в спорте, за сложный контент программ и за ее сильный волевой характер. Какой Лиза должна стать сегодня с учетом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не №3, с учетом всех ее титулов и достижений в спорте», – написал Плющенко в своем Instagram.

Он добавил, что продолжит критиковать судей, поскольку хочет двигать фигурное катание вперед и добиться справедливого судейства.

Между тем при подсчете баллов за короткую программу Туктамышевой произошла ошибка, пишет Sports.ru.

Первоначально выступление оценили в 76,36 балла, позднее сумма стала больше на один балл – 77,36, однако на распределение мест это не повлияло.