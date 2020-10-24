Эксперт разоблачил обвиняющий военных в экологическом инциденте на Камчатке ролик

Автор и герой этого видеоролика – непрофессионал и, в лучшем случае, фантазер, – сказал газете ВЗГЛЯД директор института Органической химии РАН, академик Михаил Егоров, комментируя появившийся в сети видеосюжет, авторы которого пытаются «повесить» экологическое ЧП на Камчатке на военных.

«Я видел этот ролик, он состоит из двух частей: интервью с деканом химического факультета МГУ Степаном Николаевичем Калмыковым и неким молодым человеком, который, видимо, эти пробы привез», – сказал директор института Органической химии, академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах РАН Михаил Егоров. Он отметил, что такое построение ролика с фразами декана химфака, выдернутыми из контекста, создает иллюзию некой «научности» всей публикации, на самом деле неграмотной и провокационной по сути.

В субботу в интернете появился видеоролик, в котором от имени некоего «эколога Георгия Каваносяна» сообщается якобы о нахождении в пробах воды Авачинской бухты «продукты распада ракетного топлива – гептила». Авторы ролика утверждают, что гептил якобы «мог через подземные потоки с военного полигона Радыгино попасть в воду океана и запустить механизм «красных приливов». При этом материал содержит ссылки на лабораторию химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Да, действительно коллеги с химфака МГУ нашли в одной из проб следы окисления несимметричного диметилгидразина – вещества из состава ракетного топлива, часто называемого гептилом, – говорит Егоров. – Нашли его следы в Большой Лагерной бухте – всего в одной точке и в очень низкой концентрации. Это место находится на расстоянии примерно 400 км от пляжа, где серферы обнаружили «красный прилив»: понятно, что оттуда этот гептил туда «доплыть» никак не мог. Поэтому делать какие-либо выводы по одной этой пробе, мягко говоря, неправильно», – подчеркивает собеседник.

Ученый рассказал, что в их институт тоже прислали около 18 проб воды, которые проверялись на наличие отравляющих техногенных веществ, и которые нигде не были найдены. «Мы анализировали пробы с помощью единственного в России масс-спектрометра ультравысокого разрешения и пять раз перепроверяли свои результаты. Результаты проб обоих институтов открыто публиковались и легли в заключение РАН по этому поводу», – свидетельствует эксперт.

Кроме того, по словам директора института Органической химии, поскольку гептил имеет плотность гораздо ниже, чем у воды, то в основном плавает на ее поверхности и не может просочится в глубинные слои, где обитает гидробионт. «Сам по себе гептил не столь уж и токсичен, гораздо большую опасность представляет продукт его первичного окисления – демитилнитрозамин. Он тоже легче воды. И хотя сам гептил, в принципе, растворим в воде, но та его концентрация, которая была обнаружена в Лагерной бухте, никак не могла привести к столь масштабному экологическому ЧП», – подчеркивает Егоров.

Указывая на фантастичность версии водной миграции гептила за многие километры из Родыгинского полигона, (где в пробах его вообще не было обнаружено), многие другие нестыковки и передергивания в видеоролике, ученый говорит о его авторе (или герое) Георгии Каваносяне: «у меня полное ощущение, что у этого «эколога» нет даже базового химического образования».

По свидетельству ученого, он специально говорил по этому поводу со своим коллегой – деканом химфака МГУ и выяснил, что персонаж ролика не имеет к факультету никакого отношения. «Это точно не профессионал и в лучшем случае, просто фантазер», – заметил Егоров.

При этом собеседник призвал, отталкиваясь от нынешнего ЧП, начать проведение комплексного экологического обследования и акватории и суши Камчатки на предмет антропогенного воздействия на экосистемы.

Как сообщал ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов, причиной загрязнения воды и гибели морских животных в Авачинском заливе на Камчатке стал природный фактор – цветение водорослей, выделявших токсины, при этом морские млекопитающие не пострадали.

Росприроднадзор провел около 5 тыс. исследований места экологической катастрофы на Камчатки, но не обнаружил техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.

Академик РАН, завкафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников, в свою очередь, отметил, что красные пятна диаметром в несколько сотен километров обнаружили еще весной в отдаленных районах от Камчатки. По его словам, ученые центра морских исследований МГУ предсказали негативное развитие событий еще в мае. А в августе такие пятна были обнаружены на Чукотке. Во взятых пробах была на несколько порядков превышена концентрация красных микроводорослей.

Также в Русском географическом обществе сообщили, что экологическое происшествие у берегов Камчатки имеет природное происхождение. Следственный комитет рассматривает природную причину в качестве основной версии загрязнения.

Напомним, экологическое бедствие а Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Минприроды Камчатского края сообщало, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива