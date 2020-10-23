Армения заявила о сбитом азербайджанском беспилотнике

Армянские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник вооруженных сил Азербайджана, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Только что подразделения ПВО ВС республики Армения сбили БПЛА противника в северо-восточной части государственной границы Республики Армения», – цитирует сообщение пресс-секретаря РИА «Новости».

В четверг власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляли об уничтожении турецкого беспилотника в зоне конфликта.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.