Испуганного Зеленского сняли на видео

Украинский лидер Владимир Зеленский испугался громкого звука на хоккейном матче в Мариуполе. Инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

Зеленский 22 октября посетил открытие ледовой арены в Мариуполе, где проходила встреча между молодежными командами «Сокол» (Киев) и «Мариуполь» (Мариуполь), передает «Страна.ua».

Речь президента Украины в ходе матча прервал резкий и громкий звук. Глава государства перестал говорить, схватился за уши и даже подпрыгнул. После этого он несколько раз повторил, что «все нормально».

Зеленскому сообщили, что резкий звук произошел из-за какого-то технического сбоя.

В июне 2019 года Зеленского высмеяли за забег через фонтан в Мариуполе, в октябре того же года в соцсетях обсуждали внешний вид украинского лидера в бронежилете. В феврале опубликовали видеозапись, на которой Зеленский танцует в ночном клубе.