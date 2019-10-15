Пользователи соцсетей высмеяли внешний вид приехавшего в Донбасс Зеленского

В социальных сетях посмеялись над внешним видом президента Украины Владимира Зеленского во время поездки в зону конфликта в Донбассе.

Пользователь Александр Сурков опубликовал в Facebook снимок президента, на котором Зеленский снят в бронежилете без бронированных пластин.

«У меня складывается впечатление, что его специально так одевают. Ну нельзя же каждый раз так делать, чтобы потом все это видели и смеялись?» – написала Юлия Горобец.

«Все верно... Основное – прикрывать задницу, так и надели», – добавил Максим Шпак.

«Впереди на каске иконка «Спаси и сохрани...все пять лет», – пошутил Эдуард Пономарев.

«Он вообще не очень умный? Как можно было надеть пустую плитоноску? Какая от нее тогда польза? Или это по приколу?», – задалась вопросом Уляна Карцелюба.

Напомним, Владимир Зеленский в понедельник посетил передовую в Донбассе.

В июне Зеленского высмеяли за забег через фонтан в Мариуполе.