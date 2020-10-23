Россия собралась отправлять к Луне экипажи до четырех человек

Российский лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК), который будет отправлять на Луну сверхтяжелая ракета, сможет доставлять к естественному спутнику Земли экипажи из четырех человек, сообщили в Роскосмосе.

«На этапе технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком должен быть выпущен НТО (научно-технический отчет – прим. ВЗГЛЯД) по ЛВПК, обеспечивающему выполнение пилотируемых экспедиций экипажем из четырех человек и длительностью не менее 14 суток», – приводит РИА «Новости» документа, опубликованного на сайте госзакупок.

Ранее ракетно-космическая корпорация «Энергия», руководящая кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну, запатентовала схему полета, которая позволяет отказаться от создания и использования сверхтяжелой ракеты.

Кроме того, российские ученые создали прототип навигационной системы для нового пилотируемого корабля «Орел». Трехмерную карту Луны перед его полетом составит российский орбитальный аппарат «Луна-26», запуск которого запланирован на 2024 год.

Автоматическая станция «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.

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