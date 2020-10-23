Вся Польша оказалась в «красной зоне» по COVID-19

Вся территория Польши отнесена к «красной» зоне распространения COVID-19, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Вся Польша с завтрашнего дня становится «красной зоной», – цитирует РИА «Новости» Моравецкого.

Он также сообщил, что в Польше из-за распространения коронавируса запрещаются собрания группой более пяти человек, уточнив, что это не касается людей, проживающих вместе.

Моравецкий надеется, что новые меры принесут результат примерно через десять дней.

«Если ужесточения не будут действовать, мы будем вынуждены закрывать очередные сферы общественной жизни», – сказал он

Кроме того, премьер-министр Польши сообщил о переходе школьников на дистанционное обучение.

«Все школьники от четвертого до восьмого класса переходят на удаленное обучение», – добавил Моравецкий.

В пятницу в Польше был зафиксирован очередной суточный рекорд – 13 632 заболевших. В четверг скончались рекордные 168 человек.

На прошлой неделе польский министр здравоохранения Адам Недзельский сообщил, что власти Польши приняли решение внести около половины территории страны в список регионов, где складывается наиболее сложная эпидемическая ситуация. В свою очередь Моравецкий призывал тех, кто может работать удаленно, перейти на такой режим и оставаться дома.