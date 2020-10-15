Половина Польши попала в «красную зону» по коронавирусу

Власти Польши приняли решение внести около половины территории страны в список регионов, где складывается наиболее сложная эпидемическая ситуация, сообщил польский министр здравоохранения Адам Недзельский. В республике ввели новые ограничительные меры.

«В «красной зоне» 152 повята, то есть половина Польши», – передает ТАСС его слова.

Министр также добавил, что из 16 крупнейших городов 11 оказались в «красной зоне». Среди них есть Варшава, Краков, Белосток, Жешув, Гданьск.

На сегодняшний день в Польше число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 149 тыс. человек, 3,3 тыс. заразившихся умерли, более 85 тыс. выздоровели. Скорость распространения инфекции в республике стремительно растет – за последние дни суточный прирост увеличился в восемь раз, поднявшись за две недели с 1 тыс. заболевших в день до рекордных 8 тыс. человек, зафиксированных в четверг.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, между отсутствием ограничений и полным локдауном есть компромиссные решения.

«Мы хотим вводить ограничения, которые будут защищать нас от распространения коронавируса, но при этом экономика будет функционировать в значительной степени», – сказал он.

Так, премьер призвал тех, кто может работать удаленно, перейти на такой режим и оставаться дома.

«Мы хотим вернуться к рекомендации «Останься дома». Но это не повод успокаиваться», – заметил он.

Так, в «желтой зоне» рестораны смогут работать только с 06.00 до 21.00. С 19 октября в свадьбах и других семейных мероприятиях могут принимать участие до 25 человек без возможности устраивать танцы. Высшие образовательные учреждения и средняя школа переходят на смешанный режим работы. Приостановлена работа бассейнов и аквапарков.

В «красной зоне» же зоне средняя школа переходит на удаленное обучение. Вводится запрет свадеб, ограничения по числу участников массовых мероприятий и пассажиров общественного транспорта. В магазинах на одну кассу должно приходиться не более пяти покупателей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что карантинные ограничения, направленные на борьбу с COVID-19, могут еще сильнее отразиться на состоянии национальных экономик.