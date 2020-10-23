Россия обсудила с Турцией урегулирование кризисов в Сирии и Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил на состоявшейся в четверг в Москве встрече с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом урегулирование кризисов в Ливии и Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«При обсуждении положения в Сирийской Арабской Республике была отмечена актуальность дальнейших скоординированных усилий России и Турции, в том числе в рамках Астанинского процесса, по содействию достижению комплексного урегулирования на основе резолюции 2254 Совбеза ООН и приверженности принципу уважения единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии», – приводит в дипведомстве ТАСС.

Также стороны констатировали прогресс, наметившийся на политическом, военном и экономическом межливийских переговорных треках. «При этом подчеркивалась важность, чтобы ливийский национальный диалог под эгидой ООН носил инклюзивный характер и опирался на решения Берлинской международной конференции и резолюцию 2510 СБ ООН», – говорится в сообщении.

Онал, который в четверг посетил Москву с визитом, ранее возглавлял турецкую делегацию на переговорах по Сирии и Ливии, которые состоялись в Москве 31 августа и 1 сентября, а также на межведомственных консультациях по урегулированию в Ливии 21 и 22 июля в Анкаре.

В прошлый вторник в Минобороны прокомментировали сообщения о переброске в Нагорный Карабах боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. Днем ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Нагорный Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами.