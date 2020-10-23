Кремль: Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада

Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада и разочарована реакцией Германии на имеющиеся осложнения в отношениях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Конечно же, хамство терпеть никто не собирается, и об этом именно говорил Сергей Викторович Лавров, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить [свою позицию]», – приводит ТАСС ответ замглавы администрации президента России в ответ на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые ряд СМИ интерпретировали как заявление о возможности прекращения диалога с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважительного диалога.

В частности, пресс-секретарь главы государства признал, что «есть определенные осложнения» в отношениях с Германией. «Есть определенный раздражитель, но работать над тем, чтобы этот раздражитель как-то элиминировать, все равно надо сообща. И здесь, конечно, мы чуть-чуть разочарованы в связи с тем, что все наши попытки сообща поработать над этим пока не получились», – констатировал представитель Кремля.

Песков также напомнил о словах президента Владимира Путина, что Москву и Берлин объединяют общие интересы и проекты, Германия является вторым после Китая торгово-экономическим партнером России. «Мы нуждаемся друг в друге», – констатировал Песков, добавив, что Москва намерена последовательно объяснять свою позицию партнерам.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что его «не колышат» различные выпады со стороны Запада, так как он «привык давно, еще начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе».

В четверг глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ряд западных стран во главе с США «не демонстрируют готовность наладить взаимоуважительный диалог с другими участниками межгосударственного общения». В прошлую среду Лавров выразил уверенность, что нынешняя линия Евросоюза в отношении России без последствий не останется. Днем ранее глава МИД России предупредил, что Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами.