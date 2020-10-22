Москва заявила о попытках США перекрыть Ирану международное взаимодействие

Соединенные Штаты пытаются перекрыть Ирану возможность взаимодействовать с другими странами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

США, «потерпев поражение» с инициативой восстановить антииранские санкции в СБ ООН, «продолжают упорствовать в своем ошибочном антииранском курсе, обещают жестко наказать те страны, которые не согласны с дискредитировавшей себя американской политикой максимального давления на Тегеран», сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, Вашингтон пытается «взять реванш» и прибегнуть к односторонним санкциям против тех, кто сотрудничать с Ираном. «Военно-техническая сфера в данном контексте – лишь эпизод. Судя по высказываниям госсекретаря Помпео на брифинге 21 октября, цель США – перекрыть международное взаимодействие с Исламской республикой», – подчеркнула дипломат.

США ставят иранофобские настроение выше международного права и выше решение СБ ООН, отметила представитель ведомства «Например, обещая ввести санкции против тех, кто занимается осуществлением проектов, предусмотренных резолюцией Совета безопасности ООН 2231 и Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы», – сказала Захарова.

Москва считает, что мир не позволит США подменить международное право «конъюнктурными политическими установками», и полагает, что за «раскручиванием» иранской угрозы стоят интересы американского ВПК.

«Если американцы хотят отгородиться от остального мира сплошной санкционной завесой, скрывая за ней свою недоговороспособность, предубеждения и комплексы, это, конечно, их дело. Другие страны, включая Россию, продолжают проводить независимую внешнюю политику, самостоятельно выбирая партнеров, сотрудничая с ними по тем направлениям, которые представляют взаимный интерес и выгоду. Это касается и Ирана – партнерство с этой страной успешно развивается не одно десятилетие», – отметила представитель МИД.

Ранее США допустили возможность применения силы для предотвращения получения Ираном ядерного оружия.

Напомним, в мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой США вышли в мае 2018 года. В сентябре 2019 года Иран заявил о решении накапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. 10 февраля Иран заявил о готовности запустить реактор, способный производить оружейный плутоний.