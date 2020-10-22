Названа дата вхождения подлодки «Волхов» в состав флота

Подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» будет принята в состав Военно-морского флота 24 октября, сообщил официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

«Подводная лодка «Волхов» – вторая в серии из шести кораблей, строящейся АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота России, приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова будет принята в состав ВМФ России 24 октября», – передает ТАСС слова Дыгало, который добавил, что торжественная церемония подъема Андреевского флага пройдет на предприятии «Адмиралтейские верфи».

Напомним, в июле сообщалось, что вторая из шести заказанных для Тихоокеанского флота подлодок проекта 636.3 «Волхов» завершила заводские ходовые испытания.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД