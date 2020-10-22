США обвинили Россию в получении доступа к данным избирателей

Информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России, заявил директор национальной разведки США Джон Рэтклифф.

«Мы хотели бы предупредить публику: мы определили, что два зарубежных действующих лица – Иран и Россия – предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с нашими выборами. Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей», – цитирует РИА «Новости» Рэтклиффа.

Он подчеркнул, что эти данные могут использоваться иностранными действующими лицами, для того, чтобы пытаться сообщать зарегистрированным избирателям информацию, которая «создаст сомнения, посеет хаос и подорвет доверие к выборам».

Также Рэтклифф заявил, что Иран распространил видео о мошенническом голосовании. При этом он отметил, что нацразведка не видела таких действий со стороны России, однако в США знают, что Москва получила «некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году».

«Будьте уверены, что мы готовы к возможности действий со стороны этих (стран), враждебных демократии», – подчеркнул он.

Ранее Рэтклифф сообщил о более масштабном иностранном влиянии на членов Конгресса, чем это предполагалось ранее.

Кандидат президенты США от демократов Джо Байден озвучивал «послание» российскому лидеру Владимиру Путину, в котором поднимал тему «вмешательства» Москвы в американские выборы.