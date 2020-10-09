Глава разведки США заявил об иностранном влиянии на Конгресс

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф сообщил о более масштабном иностранном влиянии на членов Конгресса, чем это предполагалось ранее.

Среди основных стран назывались Россия, Китай и Иран, при этом Пекин был главным агрессором, пишет газета The Hill.

«Стало известно об операциях Китая (на выборах) по влиянию на членов Конгресса примерно в шесть раз больше, чем со стороны России, и в 12 раз больше, чем Ирана», – цитирует издание Хилла.

По сведениям американской разведки, иностранному влиянию подверглись от десяти до 50 законодателей. Вместе с тем Рэтклифф отказался называть фамилии тех членов Конгресса, на которых оказывалось давление.

Тем временем в сфере разведки спорят о том, что Рэтклифф конкретно считает иностранным влиянием. Некоторые источники заявили, что он квалифицировал действия Китая по лоббированию через членов Конгресса определенной повестки как попытку вмешательства в выборы.

Ранее Рэтклифф рассекретил материалы, которые касаются «текущей деятельности Конгресса по осуществлению надзора и проведению разбирательства». Сообщалось, что речь идет о «рукописных заметках» экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, касающихся возможных планов экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году «очернить Дональда Трампа путем раздувания сандала вокруг утверждений о вмешательстве российской спецслужбы». Предположительно, такой план предлагал один из «советников по внешней политике» из команды Клинтон.

Кандидат президенты США от демократов Джо Байден озвучивал «послание» российскому лидеру Владимиру Путину, в котором поднимал тему «вмешательства» Москвы в американские выборы.