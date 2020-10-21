Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию вокруг конфликта в Карабахе, сообщила пресс-служба азербайджанского МИДа.

«Двадцать первого октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры обменялись мнениями о последней ситуации в регионе. Министры подчеркнули необходимость прекращения оккупации азербайджанских территорий для обеспечения прочного мира в регионе», – цитирует заявление азербайджанского внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

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Напомним, события в Нагорном Карабахе стали одним из многих за последние годы примеров агрессивной внешней политики Турции. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем Анкаре война на Кавказе и на каких основаниях Турция может вмешаться в противостояние между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан ради Турции уже поссорился с Грецией и Францией.