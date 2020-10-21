Счетная палата предупредила о рисках реформы ОМС

Разработанный Минздравом законопроект о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС) несет риски отхода от страховых принципов и создает угрозу для финансовой устойчивости системы, следует из заключения Счетной палаты.

Законопроект, внесенный в Госдуму в пакете с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку, предлагает передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочия страховщика при оказании помощи федеральными медицинскими учреждениями, исключив из процесса частные страховые компании, передает РИА «Новости».

Нормативы затрат на медицинскую помощь, согласно законопроекту, будут устанавливаться правительством.

Кроме того, предлагается вдвое уменьшить размер средств, предоставляемых страховщикам на ведение дел по ОМС: с 1% – 2% до 0,5% – 1% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

«При этом представленные с законопроектом материалы не содержат обосновывающих расчетов предлагаемого решения», – отмечает Счетная палата.

В ведомстве также увидели «риски отхода от страховых принципов в системе ОМС и ее финансовой устойчивости, а также риски ненадлежащего исполнения такими организациями полномочий, в том числе по контролю качества медицинской помощи и защите прав застрахованных лиц».

Законопроектом также предлагается ведение федерального реестра экспертов качества медицинской помощи, однако, как отмечает Счетная палата, информацию об источнике затрат на формирование и сопровождение такого реестра Минздрав не представил.

«Формирование новых информационных ресурсов может способствовать возникновению дополнительных бюджетных расходов», – предупреждает ведомство.

Ранее против принятия законопроекта в предложенной редакции уже выступили Минфин, ЦБ и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Глава ВСС Игорь Юргенс направил письмо президенту России, в котором отмечал, что данная реформа приведет к снижению качества и доступности медпомощи для граждан и разрушит единую систему ОМС.