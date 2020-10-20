Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с протестующими

Власти Белоруссии поменяли тактику в отношении участников проходящих в Минске антиправительственных акций протеста, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику... Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект», – цитирует БелТА Лукашенко.

Ранее Лукашенко назначил новых ректоров в трех крупных вузах страны, так как студенты этих учебных заведений ранее были замечены как активные участники несанкционированных акций протеста.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Лукашенко назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят за участие в несанкционированных акциях.