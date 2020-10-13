Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят за участие в несанкционированных акциях. По его словам, после митингов они отправляются в кафе, чтобы потратить полученные деньги.

Глава государства посетил консервный завод в Толочинском районе Белоруссии и пообщался с работниками. Лукашенко отметил, что страна была бы самой богатой, если бы в Минске были такие же люди, передает БелТА.

«А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в 5-6 часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить», – сказал президент.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что неизвестные ночью бросили несколько «коктейлей Молотова» в здание милиции в Минске, загорелся служебный автобус.

В понедельник белорусские милиционеры использовали слезоточивый газ и светошумовые патроны на акции протеста пенсионеров в Минске. В воскресенье произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить силовиков на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожают отобрать дома и квартиры.

После выборов президента Белоруссии по всей стране вспыхнули массовые протестные акции. Глава республики Александр Лукашенко заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

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