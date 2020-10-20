Роскосмос назвал размер трещины на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» подтвердила информацию о трещине в модуле «Звезда» размером до четырех сантиметров, через которую уже год уходит воздух.

«Подтверждаем информацию, что размер трещины до четырех сантиметров. Станции и экипажу ничего не угрожает», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу госкорпорации.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. В понедельник космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.

В четверг космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».

В понедельник стало известно, что экипаж МКС загерметизировал место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» временными средствами. Сообщалось, что трещина имеет длину от двух до четырех сантиметров, ее временно заклеили термоскотчем.

Во вторник Иванишин сообщил, что в российском модуле «Звезда» на МКС продолжается утечка воздуха, после заклейки трещины каптоновой лентой давление начало снижаться еще быстрее.