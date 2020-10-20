Утечку воздуха в российском модуле МКС ликвидировать не удалось

В российском модуле «Звезда» на МКС продолжается утечка воздуха, после заклейки трещины каптоновой лентой давление начало снижаться еще быстрее, сообщил космонавт Анатолий Иванишин.

«Давление 670 (миллиметров ртутного столба – ред.)», – сказал космонавт Анатолий Иванишин во время переговоров с Землей, передает РИА «Новости».

При этом вчера перед закрытием люков давление в модуле было такое же, как и на всей станции – 733 миллиметра ртутного столба. Таким образом, снижение давления на 63 миллиметра – это больше, чем после того, как трещину заделали с помощью пленки.

Кроме того, Иванишин отметил, что обнаружил под лентой какие-то небольшие частицы. В ответ оператор сообщил, что в следующий раз посоветует ему заклеить трещины несколькими слоями.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС загерметизировал место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» временными средствами. Сообщалось, что трещина имеет длину от двух до четырех сантиметров, ее временно заклеили термоскотчем.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. В понедельник космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.

В четверг Иванишин сообщил, что российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».

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