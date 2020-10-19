Названы размеры трещины на МКС

Трещина в российском модуле «Звезда», которая стала причиной утечки воздуха на МКС, имеет длину от двух до четырех сантиметров, ее временно заклеили термоскотчем.

«По анализу снимков, трещина в модуле «Звезда» имеет длину от двух до четырех сантиметров. Космонавт (Сергей – прим. ВЗГЛЯД) Рыжиков временно заклеил ее каптоновой лентой (специальный термостойкий скотч – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил источник РИА «Новости».

Как пояснил представитель пресс-службы Роскосмоса, сейчас разрабатывается «программа действий для постоянной герметизации места утечки».

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. В понедельник космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.

В четверг Иванишин сообщил, что российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».

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