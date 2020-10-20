Инфекционист сделал прогноз по коронавирусу на Новый год

Россиянам не стоит ожидать в новогодние праздники массовой вакцинации от коронавируса, рассказал врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Наиболее реальные сроки вакцинации от COVID-19 – лето следующего года, передает «Ридус».

«Вакцина нас к зиме не спасет точно. Другой момент, что осень и зима – это времена года, максимально предрасполагающие к увеличению количества респираторных инфекций, в том числе и коронавирусной, ввиду того, что иммунитет к ней у населения Земли отсутствует», – отметил инфеционист.

По словам Безносенко, производство вакцины от коронавируса невозможно форсировать, поскольку существуют определенные требования к срокам ее изготовления. Он сообщил, что для каждого добровольца клинические испытания вакцины проходят 180 дней. Таким образом, учитывая, что первым добровольцам она была введена 10 сентября, последний из 40 тыс. человек завершит испытания препарата только к маю. Данные же об исследовании вакцины будут получены в лучшем случае в июне-июле, считает врач.

«Процесс изучения вакцины носит научно-обоснованный характер. Должны учитываться все нюансы. Рекомендовать к массовой вакцинации вакцину можно лишь тогда, когда мы уверены, что она эффективна, то есть заболевает менее 50% по сравнению с контрольной группой. И самое главное, чтобы она была безопасна», – подчеркнул специалист.

Напомним, 6 октября Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН начал клинические испытания собственной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Сообщалось, что испытания вакцины в Новосибирске идут хорошо, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.