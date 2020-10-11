В Центре Чумакова оценили ход клинических испытаний вакцины от коронавируса

Взгляд
11 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:31  |  vz.ru
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Какой президент США выгоден России

Цены на нефть находятся в зависимости от результатов американских выборов Patrick Semansky/AP/ТАСС
Рынок гадает, кто победит на президентских выборах в ноябре – демократ Джо Байден или Дональд Трамп. В зависимости от этого рисуются разные экономические сценарии. Какие экономические последствия ждать российской экономике, если на выборах в США победит Джо Байден? Как это скажется на «Северном потоке – 2» и что станет с ценами на нефть и курсом доллара? Подробности...
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Контрреволюцию в Киргизии возглавил боевой генерал

В ходе беспорядков в Киргизии пострадали сотни человек IGOR KOVALENKO/EPA/ТАСС
Глава киргизского государства Жээнбеков, выжидавший трое суток после бунта, наконец начал действовать. Он ввел режим ЧП, поменял армейскую верхушку и приказал новому шефу генштаба, ветерану афганской войны генералу Омуралиеву вывести армию на улицы Бишкека и навести порядок. Однако ситуация в республике все еще остается взрывоопасной.  Подробности...
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«Тяжелых больных коронавирусом стало больше, чем весной»

Масочный режим, к сожалению, перестал восприниматься как обязательная норма Сергей Фадеичев/ТАСС
«И вирусологи, инфекционисты, и не имеющие отношения к медицине люди надеялись: в июле–августе COVID-19 сойдет на нет. Ан не тут-то было!» – отметил один из ведущих российских вирусологов, доктор медицинских наук Виктор Зуев. В интервью газете ВЗГЛЯД эксперт рассказал о самых распространенных мифах о коронавирусе и объяснил, почему не оправдались надежды на завершение пандемии к нынешней осени. Подробности...
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Латвийские репрессии против русских пенсионеров требуют ответа

Лидер неудобной для Латвии организации грубо выдворен из страны Владимир Норвинд/Facebook
Власти Латвии в грубой форме задержали и депортировали в Россию ветерана-афганца, ликвидатора аварии на ЧАЭС Владимира Норвинда. Военный пенсионер и общественный деятель Норвинд прожил в Риге 45 лет, однако теперь вынужден вдали от дома и семьи начинать жизнь с нуля. Что стало причиной дикарского поведения латышских властей и как на действия Риги должна реагировать Москва? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

Тимур Шерзад, журналист
Девятнадцатый век во многом стал веком британцев. Империя разрослась до максимальных пределов своего могущества. Но безграничным оно не было. Маленький, но упорный и воинственный народ – буры – 11 октября 1899 года бросил британцам вызов. Подробности...
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Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто на удаленке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    В Центре Чумакова оценили ход клинических испытаний вакцины от коронавируса

    11 октября 2020, 19:16

    Текст: Александра Юдина

    Клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, проходят хорошо, сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

    «Испытания нашей вакцины в Новосибирске идут хорошо уже третий день, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции», – передает ТАСС его слова.

    Напомним, 22 сентября Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

    Клинические испытания вакцины начались 6 октября в Новосибирске. В случае, если первая и вторая фазы испытаний завершатся в ноябре, и, если все будет успешно, центр перейдет к третьей фазе. 

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