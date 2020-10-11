В Центре Чумакова оценили ход клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины против новой коронавирусной инфекции, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, проходят хорошо, сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Испытания нашей вакцины в Новосибирске идут хорошо уже третий день, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции», – передает ТАСС его слова.

Напомним, 22 сентября Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

Клинические испытания вакцины начались 6 октября в Новосибирске. В случае, если первая и вторая фазы испытаний завершатся в ноябре, и, если все будет успешно, центр перейдет к третьей фазе.

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