Белоруссия отозвала послов в Польше и Литве

Белорусские послы в Польше и Литве с 5 октября отзываются для консультаций в Минск, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

«Послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы предложено последовать данному примеру», – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Также Глаз сообщил, что Минск предложил Варшаве и Вильнюсу сократить число дипломатов в стране.

«Ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Белоруссии. Для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18», – приводит слова представителя МИД РИА «Новости».

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС заявил, что Евросоюз должен готовить планы помощи белорусам на время после ухода президента страны Александра Лукашенко и не допустить «вмешательства третьих стран» в ситуацию в республике.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Лукашенко в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам». После этого стало известно о намерении Макрона встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. В прошлую субботу появились сведения, что белорусская оппозиция собралась провести «народную инаугурацию» Тихановской.

23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран.

Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.