Азербайджан пригрозил «мерами» против военных объектов Армении

ВС Азербайджана «примут необходимые меры» против военных объектов на территории Армении в ответ на запуск ракетного комплекса «Точка-У», заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан, используя свое право на ответ, для обеспечения безопасности своих граждан примет необходимые меры против легитимных военных объектов на территории Армении, откуда ведется обстрел азербайджанских территорий», – цитирует ТАСС Гаджиева.

Ранее Гаджиев сообщил, что в пятницу с территории Армении была выпущена ракета из комплекса «Точка-У» на запад Азербайджана. В Минобороны Армении опровергли эту информацию.

В пятницу Армения привела вооруженные силы в полную боеготовность. Также Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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