Ереван опроверг заявление Баку о применении ракетного комплекса «Точка-У»

Заявление азербайджанской стороны о применении Арменией ракетного комплекса «Точка-У» для обстрелов территории Азербайджана не соответствует действительности, сообщила пресс-служба армянского минобороны.

«Заявления азербайджанских правительственных кругов, что якобы с территории Армении из ракетных комплексов «Точка-У» обстреливается территория Азербайджана, являются ложью и не соответствует действительности», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В минобороны отметили, что Азербайджан уже несколько дней с помощью БПЛА и артиллерии разного калибра атакует населенные пункты вблизи Вардениса.

«При этом с территории Армении в сторону Азербайджана пока не была запущена ни одна ракета», – отмечается в релизе.

В пятницу Армения привела вооруженные силы в полную боеготовность. Также Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президент России Владимир Путин, французский лидер Эммануэль Макрон и американский президент Дональд Трамп призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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