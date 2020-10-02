Меркель пообещала вернуться к обсуждению ситуации с Навальным через две недели

Евросоюз дождется заключения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту с блогером Алексеем Навальным и вернется к этому вопросу через две недели на саммите ЕС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Европейский совет единогласно осудил попытку убийства и дал ясно понять, что применение химического оружия является серьезным нарушением международного права», – цитирует ТАСС Меркель.

Она подчеркнула, что ЕС подождет доклада ОЗХО и через две недели вернется к этой теме в Евросовете.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва предложила ОЗХО направить экспертов в Россию для взаимодействия по ситуации с якобы имевшим место «отравлением» Навального.

В клинике Charite сообщали, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. При этом Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Вместе с тем в Кремле заявили об отсутствии должного взаимодействия с ОЗХО по Навальному.

Глава МИД России Сергей Лавров призывал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва требовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры о лечении и обследовании блогера.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.