Росприроднадзор заявил об отсутствии техногенных причин ЧП на Камчатке

Следов техногенного воздействия, которое могло бы привезти к массовой гибели морских организмов на Камчатке, не обнаружено, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Мы не видим ярко выраженного техногенного воздействия, чтобы оно могло такой урон нанести. Пока нет. Мы видим какие-то превышения, но они точно не могли привести даже к сотой доле того, что там случилось», – цитирует ТАСС Родионову.

По мнению Радионовой, если подтвердится, что причиной произошедшего стало цветение водорослей, научному сообществу следует разработать способы борьбы с этим.

«Если все-таки наука говорит о том, что это – вредоносное цветение водорослей, если такие вещи имеют повторяющийся цикл, то к этому надо быть готовым. Если что-то можно противопоставить, то надо об этом думать. Но это уже вопрос науки», – отметила она.

Напомним, загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В тот же день на терпящий экологическое бедствие Халактырский пляж на Камчатке прибыла техника.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд. В Генпрокуратуре сообщали, что в пробах воды, взятой криминалистами МВД на Халактырском пляже на Камчатке, ядовитых веществ в них нет, но найдены следы горюче-смазочных материалов. Также в воде не найдены следы гептила, который входит в состав ракетного топлива и продуктов его разложения.

В настоящее время многие ученые называют одной из возможных причин произошедшего версию, связанную с массовым цветением водорослей. В качестве возможных причин такого цветения могут быть, в частности, поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата.