Новак объяснил замедление спроса на нефть в мире

Процесс восстановления спроса на нефть в мире замедлился в связи со второй волной коронавируса, но не остановился полностью, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Несмотря на существующую стабильность сегодня, мы видим много неопределенностей. Вирус уже нанес колоссальный ущерб многим секторам экономики, в том числе и нефтяной сфере. Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также отметил, что первоначальные ограничения снизили совокупный спрос на энергоресурсы, но после их ослабления восстановление запускалось неравномерно по сравнению с докризисным периодом.

«Сейчас этот процесс замедлился в связи с второй волной коронавируса, но не развернулся полностью», – добавил Новак.

При этом он добавил, что заявления многих стран о намерении выпустить вакцину от коронавируса в 2020 году, а также отсутствие масштабных ограничительных мер и сохранение деловой активности положительно влияют на рынок нефти и дают повод для оптимизма.

«Есть ряд факторов, которые вносят позитивный взгляд на текущую ситуацию. Во-первых, все большее число стран начали заявлять о намерении выпустить вакцину против новой коронавирусной инфекции до конца 2020 года», – передает ТАСС его слова.

По его словам, ограничительные меры, которые ранее вводили в масштабном порядке во многих странах, теперь носят более мягкий характер. «Один из показателей – это глобальный индекс деловой активности. В сентябре он продолжил уверенный рост и составил 52,3%», – сказал глава Минэнерго.

Кроме того, Новак спрогнозировал, что инвестиции в энергетику в мире по итогам года упадут на 18-20%, и это значительно выше, чем снижение спроса в целом по году. «Уже очевидно, что в этом году инвестиции в энергетический сектор значительно снизятся и сократятся, по оценкам, примерно на 18-20%, что значительно выше, чем снижение спроса в целом по году», – заключил министр.

Ранее сообщалось, что нефть не сможет опуститься в цене до отрицательных значений, поскольку была заключена соответствующая сделка ОПЕК+. Он отметил, что американская нефть в первой половине года достигала отрицательных значений, поскольку в США проходило затоваривание нефтехранилищ, на сегодняшний день «это невозможно».