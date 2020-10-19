Руководителям «Церкви последнего завета» назначили психиатрическую экспертизу

Руководители «Церкви последнего завета», обвиняемые в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми пройдут психиатрическую экспертизу. Для этого они доставлены в Москву, сообщила защита фигурантов дела.

«Вчера все трое подзащитных были доставлены в Москву для проведения психиатрической экспертизы в институте имени Сербского. Защита была не согласна с таким решением, но следствие отказалось проводить экспертизу в Новосибирске», – передает ТАСС сообщение защиты.

Ранее центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца основателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом – сыном божьим Христом.

До этого в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

Напомним, 25 сентября Прокуратура потребовала ликвидировать «Церковь последнего завета».