Врач сравнил продолжительность жизни в России и Европе

Россия не уступает Европе по показателям продолжительности жизни, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

В первую очередь, продолжительность жизни зависит от генетических особенностей организма, а уже потом от условий жизни и привычек человека, рассказал Жемчугов Ura.ru.

По словам иммунолога, в некоторых аспектах Россия даже опережает развитые страны, к примеру, США, где низкокачественная пища вызвала рост ожирения. Многие же россияне, живущие в деревнях, употребляют натуральную еду, что оказывает положительное влияние на здоровье.

«В России образ жизни ничем не отличается от Европы. А образ питания и жизни зависит от каждого конкретного региона», – сказал врач.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил об увеличении средней продолжительности жизни в стране.

За прошлый год в России увеличилась продолжительность жизни и заметно снизилась смертность. При этом убыль населения за год составила 260 тыс. человек.