Путин заявил об увеличении средней продолжительности жизни в России за 10 лет

Президент Владимир Путин доволен достигнутыми показателями по увеличению средней продолжительности жизни россиян.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год - более 4,5 лет, это хороший показатель», – передает ТАСС слова Путина на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Он добавил также, что стратегия по развитию спорта в России должна быть принята до конца текущего года.

«Я знаю, что члены совета подготовили предметные предложения по дальнейшему развитию спортивной сферы, я здесь вижу в документах. Я прошу правительство учесть их при доработке проекта стратегии. Эта стратегия должна быть принята до конца текущего года», – передает РИА «Новости» слова президента России.

Ранее Путин сообщил, что за 2019 год в России увеличилась продолжительность жизни, заметно снизилась смертность. При этом убыль населения за год составила 260 тыс. человек.

В декабре 2019 года Росстат прогнозировал увеличение численности населения России в 2020 году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД