Путин назвал основную цель нацпроектов

Главная задача при реализации национальных проектов – уверенное развитие страны, точечных результатов недостаточно, заявил президент Владимир Путин.

В ходе интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» корреспондент Андрей Ванденко спросил главу государства об альтернативных нацпроектам методах достижения национальных целей развития.

«У вас же есть опыт: вот, условно, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, (саммит) АТЭС во Владивостоке. То есть конкретная цель, удар, результат – ура!», – сказал журналист.

«Мне нужно не «ура». Мне нужно, чтоб страна развивалась – поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом», – ответил Путин.

Говоря о перечисленных проектах, президент признался, что ему приятно видеть результаты проделанной работы. Однако это точечный результат, а в случае с нацпроектами «нужно достичь результатов по широкому фронту, и здесь недостаточно осуществлять точечные проекты».

«Все инструменты, которые использовались ранее, в том числе так называемые госпрограммы, не отвечают тем задачам, которые перед нами стоят», – пояснил он.

По словам российского лидера, в первый год реализации нацпроектов удалось сделать не все, что планировалось, но большая часть задач – 26 из 38 – выполнена. Путин также согласился, что россияне «действительно в чем-то не почувствовали» положительного эффекта от нацпроектов.

По его мнению, «важно не то, чтобы люди знали (о нацпроектах), а чтобы реально чувствовали на себе (улучшения)». В качестве примера он привел расселение аварийного жилья: «Мы сделали гораздо больше, чем планировалось. И люди конкретные это почувствовали».

«Это (результаты) не берется с потолка и с неба, над этим надо работать, выделять соответствующие ресурсы, которые приходится отвлекать от решения других задач», – объяснил президент.

Он также обратил внимание на особенности демографической ситуации в России: «Есть общая задача – повышение продолжительности жизни, ну так она у нас увеличилась и за этот (2019) год тоже. И это результат того, что снизилась смертность, и она снизилась заметно». При этом убыль населения в 2019 году составила 260 тыс. человек.

«Я знаю почти каждую цифру, (...) потому что я этим занимаюсь каждый день», – добавил он.

Эта убыль прогнозировалась заранее и связана с объективными факторами: «У нас количество школьников выросло и будет расти в ближайшие годы, потому что в детородный возраст несколько лет назад, лет семь-десять назад, вступило достаточно многочисленное поколение людей, а сейчас в детородный возраст вступило незначительное количество людей».

«Количество женщин от 20 до 29 лет сократилось на 4,5 млн человек, вот и все», – добавил он.

Президент напомнил при этом о существенном сокращении численности населения в 1943-1944 годах и в середине 1990-х годов: «Эти две линии схлопнулись вниз, яма получилась».

Напомним, ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, обозначены в майском указе президента Владимира Путина.

Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн – бюджеты регионов.

На минувшей неделе Владимир Путин поручил ФСБ усилить антикоррупционную защиту нацпроектов.