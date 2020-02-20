Путин поручил ФСБ усилить антикоррупционную защиту нацпроектов

Федеральная служба безопасности должна наладить жесткий контроль за финансовыми потоками, идущими на национальные проекты, не мешая при этом самой работе по их реализации. Об этом на заседании коллегии ФСБ заявил президент Владимир Путин.

Он попросил спецслужбу «обратить особое внимание» на антикоррупционную защиту национальных проектов.

«От вас тоже очень много здесь зависит. Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков, но при этом, хочу на это тоже обратить внимание, не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур», – передает ТАСС слова Путина.

Он также призвал защищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.

«Одним из безусловных приоритетов вашей работы остается обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции. Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно- энергетическом и оборонно-промышленном комплексе», – сказал Путин.

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