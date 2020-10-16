В Москве стартовал полуфинал «Цифрового прорыва»

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16 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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Российскую экономику выручат «тормозные парашюты»

Российской экономике помогают аграрии Алексей Даничев/РИА «Новости»
Официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причина – в осеннем обострении ситуации из-за COVID. Однако не все аналитики разделяют мнение Кудрина. По их мнению, в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения. Подробности...
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Российская политика получит собственный генштаб

Госсовет давно стал штабом действий во главе с президентом. Сейчас роль этого органа станет еще серьезнее Михаил Метцель/ТАСС
В среду Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Государственном совете. Этот документ не только определяет его статус, механизм формирования и полномочия, но и раскрывает понятие единой системы публичной власти. И хотя сам Госсовет не будет обладать законодательной инициативой, на его заседаниях будут обсуждаться самые важные и стратегические государственные вопросы. Подробности...
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Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Бортпроводница Надежда Курченко стала одной из жертв нападения Фотохроника ТАСС
Пятьдесят лет назад, 15 октября 1970 года, произошла первая в СССР удавшаяся попытка угона самолета. Отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили рейсовый Ан-24 и сбежали. Это был последний в истории СССР случай, когда КГБ планировал ликвидацию террористов за пределами территории Советского Союза. Почему эта операция так и не состоялась? Подробности...
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Зеленский предложит украинцам каннабис и войну с Россией

«Хитрый план» Зеленского раскритиковали и слева, и справа Михаил Метцель/ТАСС
«Команда Зеленского» озвучила пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов. Помимо вопросов о наказании коррупционеров и легализации марихуаны озвучены идеи о свободной экономической зоне в Донбассе и обращении Украины к гарантиям безопасности Будапештского меморандума о территориальной целостности. Почему Зеленский перекладывает на рядовых украинцев принятие решений, требующих глубоких знаний экономики и международного права? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Пять вопросов Владимира Зеленского поставили в тупик его самого

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Очевидно ведь, что легализация медицинского каннабиса интересует людей в значительно меньшей степени, чем, например, открытие рынка земли. Рынок земли, однако, предметом референдума или хотя бы официального опроса не стал. Подробности...

Две башни Алексея Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Алексей, если тебя держат насильно, подмигни. Они совсем уже там запутались, кто и сколько раз тебя травил. Алексей, неудобно получается. Что, правда два раза за один день «Новичком» травили и ни разу не отравили? Народ уже смеется. Подробности...
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Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    В Москве стартовал полуфинал «Цифрового прорыва»

    16 октября 2020, 17:53

    В Москве начался полуфинал онлайн-хакатона «Цифрового прорыва» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    За выход в финал и призовой фонд в 3 млн рублей будут бороться 164 IT-команды. Все желающие смогут в прямом эфире наблюдать за ходом соревнования, а также за деловой программой с участием ведущих IT и бизнес-экспертов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В течение 48 часов участники в режиме нон-стоп будут создавать цифровые продукты, в этом им будут помогать трекеры и эксперты, поддерживая связь с командами дистанционно из центрального медиа-хаба. Параллельно в прямом эфире конкурса пройдет насыщенная деловая программа – ток-шоу, public talk, дискуссии, мастер-классы и интервью с ведущими экспертами IT-рынка на актуальные темы: от цифровой трансформации до IT-бизнеса, от трендов в продуктовом дизайне и разработки до технологий в PR.

    «Позади первая половина регионального этапа конкурса. За четыре полуфинала наши участники создали 272 работающих прототипа цифровых продуктов. Сегодня стартует «Цифровой прорыв» в центральном IT-хабе в Москве – это очень важное событие. В столице сосредоточено мощнейшее IT-сообщество, крупнейшие технологические компании страны. И здесь мы проводим самый масштабный хакатон регионального этапа: на него зарегистрировались 3882 разработчика, дизайнера, продакт-менеджера и других специалистов IT-сферы. В этом хактоне одновременно будут соревноваться 164 команды с участниками из 59 регионов. Желаю всем командам показать максимальный результат, удачи», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

    Участники хакатона будут решать актуальные кейсы от крупных госкорпораций, региональных органов власти, а также представителей малого и среднего бизнеса. В числе направлений: Big Data & AI, цифровизация, EdTech, CRM и другие актуальные тематики.

    «На хакатоне в Центральном федеральном округе мы видим беспрецедентный интерес участников к кейсам по работе с большими данными и машинному обучению. Второе по популярности место занимает тематика «управление проектами и внутрикорпоративные системы», завершают тройку лидеров технологии в сфере образования. Все это – особенно актуальные направления в IT-отрасли, востребованные не только в ЦФО, но и на глобальном рынке», – прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

    Среди кейсов – EdTech-задача от ПАО Сбербанк. Участникам предстоит разработать конструктор учебных модулей для образовательной платформы «СберКласс».

    «Каждая команда «Цифрового прорыва» сможет решать реальные задачи, которые сегодня возникают перед бизнесом и государством. Я уверена, что команды смогут разработать эффективные и нестандартные решения. Формат конкурса позволяет участникам, показать не только профессиональные компетенции, но и навыки 21 века: умение совместно работать над сложными проектами, понимать друг друга, творчески и критически мыслить, быть лидером. Компании-партнеры конкурса смогут побороться за лучшие молодые таланты. Мы желаем удачи всем участникам», - прокомментировала вице-президент, директор дивизиона «Цифровые образовательные платформы» Сбербанка Марина Ракова.

    Газпромбанк предоставил кейс по созданию CRM-системы, автоматизирующей рутинные деловые процессы. Задача от АО «Почта России» – разработать приложение для фиксации сделок, которая поможет защитить стороны от мошенничества. По заданию от госкорпорации Росатом участникам предстоит создать систему для оптимизации планирования при строительстве. А для ПАО «Россети» команды разработают приложение, которое поможет управлять техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.

    Среди региональных кейсов – задача от департамента цифрового развития Владимирской области по созданию приложений, которые сделают город доступней для людей с ограниченными возможностями здоровья. Департамент цифрового развития Воронежской области предложил командам разработать IT-систему для управления потоками задач сотрудников и подведомственных организаций, которая поможет быстрее оказывать услуги населению. А для департамента информационных технологий Москвы участники создадут инструменты для выявления очагов распространения инфекций с помощью анализа больших данных.

    Еще одна задача, связанная с Big Data – от стартапа MyPoint. Компания предложила участникам создать умную систему для распределения заказов между курьерами.

    Также в рамках полуфинала состоится круглый стол «Цифровая трансформация и зрелость в условиях цифрового неравенства регионов ЦФО» при участии представителей органов исполнительной власти, министерств, департаментов информатизации и связи, а также представителей IT-сообщества. В формате открытого диалога участники встречи обсудят перспективы внедрения решений участников хакатона и сформулируют единую цифровую повестку в рамках кросс-регионального взаимодействия в ЦФО.

    По итогам хакатона победители разделят призовой фонд в 3 млн рублей и получат призы от партнеров. Лучшие решения будут сопровождаться вплоть до реализации.

    В жюри конкурса: Андрей Ивашенцев (Yode Group, основатель конференции MIXR – Mixed Reality Conference), Александр Зейтц (Генеральный директор Zeytz), Сергей Маслов (Директор департамента маркетинга ОАО «МТТ»), Кирилл Чирясов (Заместитель генерального директора по цифровым технологиям «Русская Медиагруппа»), Виталий Чесноков (СЕО QSOFT), Александр Щербина (Founder в ITECH.group) и другие именитые представители отрасли.

    Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», госкорпорации Росатом, Газпромбанка, ПАО «Россети», Общероссийского народного фронта, ПАО «Сбербанк», «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.

    Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, «Общественное телевидение России», «Российская газета», агентство экономической информации «Прайм», информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», деловой журнал «Инвест-Форсайт», информационное агентство «ФедералПресс», информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнер конкурса – РВК, HR-партнер конкурса – кадровое агентство Harwest.

    Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.

    АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБлог», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

    В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

    РАЭК была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.


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