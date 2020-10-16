Япония выразила протест России из-за поездки генпрокурора на Курилы

МИД Японии заявил протест в связи с визитом генерального прокурора России Игоря Краснова на острова Курильской гряды, передает телеканал NHK.

В пятницу Краснов в рамках поездки на Дальний Восток облетел Кунашир, Шикотан и Итуруп. По итогам встреч с местными жителями он дал несколько поручений, в том числе, проверить качество сотовой связи и цены на товары первой необходимости.

«МИД (Японии) 5 октября, после получения информации о будущем визите, потребовал от российской стороны отказаться от поездки на Северные территории (так в Японии называют южные Курильские острова). 16 октября, после того как визит был подтвержден, глава российского подразделения департамента Европы (МИД Японии) заявил протест посольству России в Токио, подчеркнув, что это (визит) не совместимо с позицией Японии по вопросу о Северных территориях», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

Напомним, в сентябре Япония выразила протест в связи с учениями России на Курилах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД