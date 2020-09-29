Япония выразила протест в связи с учениями России на Курилах

Япония по дипломатическим каналам выражает протест России в связи с военными учениями, которые 29 сентября начались на Курильских островах, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Мы выражаем протест по дипломатическим каналам в связи с военными учениями <...> России на северных территориях (так в Японии называют российские южные Курильские острова). Мы считаем подобные действия недопустимыми», – передает ТАСС слова Като.

29 сентября пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила, что на Курильских островах начались учения по противодесантной обороне, в которых задействовано более 1,5 тыс. военных.

Ранее японцев возмутила «россиизация» Южных Курил.