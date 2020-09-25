Японцев возмутила «россиизация» Южных Курил

Пользователи японского сервиса Yahoo News Japan возмутились развитием инфраструктуры на одном из островов Южных Курил – Шикотане.

В сюжете телерадиокомпании STV News было указано, что хозяйственное освоение Шикотана продвигается быстрыми темпами, а новую дорогу в рамках программы «План развития Курильского архипелага» достроят в следующем году, передает РИА «Новости».

«Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал «лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией». И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение «россиизации» «северных территорий», – говорится в сюжете.

Интернет-пользователи Японии были возмущены развитием инфраструктуры на Шикотане и высказались, что Курилы они уже не вернут.

«Реальный суверенитет над островами нам уже не вернуть», – констатировал пользователь tkz.

«До России голос Японии не доходит. А жаль!» – заявил блогер yus.

«Вы понимаете, что «северные территории» не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией? Потому что в действиях наших политиков много оборотной стороны!» – написал nanigeni.

«У России нет ни малейшего желания возвращать нам острова!» – заметил h13.

При этом некоторые фолловеры высоко оценили развитие инфраструктуры на острове. По их мнению, инвестиции позволят Шикотану улучшать свое положение.

Ранее журналист Yahoo News Japan Иэру Сато оценил шансы на решение «вопроса» о принадлежности Курильских островов при новом премьер-министре Японии Есихидэ Суга. Автор счел, что новый глава кабинета министров не будет так же энергично, как и его предшественник Синдзо Абэ, пытаться решить спор с Россией.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами.