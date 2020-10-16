МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17

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16 октября, пятница  |  Последнее обновление — 08:15  |  vz.ru
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Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

Европейцы и американцы выкупили большую часть облигаций Газпрома Владимир Астапкович/РИА Новости
Газпром влился в мировой тренд – разместил «вечные» еврооблигации в валюте. Дело это было крайне рискованным: и продажи российского газа в Европе резко просели, и угроза санкций против «Северного потока – 2» не добавляет привлекательности Газпрому. Казалось бы, иностранные инвесторы должны бежать от такой компании. Но европейцы и американцы, наоборот, встали в очередь, чтобы дать в долг. Почему? Подробности...
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Продление ДСНВ-3 заставляет Америку жульничать

Россия отрицает наличие договоренностей по продлению договора СНВ-3 Вадим Савицкий/РИА Новости
В Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 в ближайшее время. Эти слова вызвали искреннее удивление российской стороны – здесь действительно готовы продлить договор, но совсем не на тех условиях, которые выдвигает Америка. Более того, в России эти заявления назвали наперстничеством. Что же так возмутило Москву? Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Почему Армения медлит с обращением в ОДКБ

Теоретически войска стран ОДКБ могут вмешаться в бои за Карабах на стороне армянской армии Пресс-служба ЦВО/ТАСС
Азербайджан в среду, впервые в ходе обострения карабахского конфликта, нанес удар по территории Армении, уничтожив ракетный комплекс. Это событие многие расценили как повод для вмешательства ОДКБ: ведь фактически совершен акт агрессии против государства – участника договора. Однако Армения не спешит звать союзников на помощь. На что рассчитывают в Ереване? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...
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России надо переходить к гусарской дипломатии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие обыватели, журналисты, политологи и даже политики уверены в том, что российская внешняя политика должна быть чуть менее травоядной. Тем более что перед их глазами стоят страны, которые ведут себя по-гусарски – и достигают успехов. Подробности...
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Как Москва готовилась к немецкой оккупации

Тимур Шерзад, журналист
15 октября 1941 года в Москве началась большая паника – ее породило успешное продвижение немцев к столице и слухи про эвакуацию правительства. Но, успокоив граждан, в НКВД не расслаблялись и планомерно готовились к возможной оккупации Москвы. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17

    16 октября 2020, 08:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Посла России в Гааге Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов после того, как Москва решила не участвовать в трехсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, говорится в послании министра иностранных дел королевства Стефа Блока парламенту.

    Шульгину сообщили о том, что Нидерланды «глубоко сожалеют» об этом «одностороннем решении» Москвы, и призвали продолжить переговоры, – передает РИА «Новости».

    По словам Блока, правительство королевства несколько раз подчеркивало, как в разные дипломатических контактах, так и при встречах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что правительство придает важное значение этим трехсторонним переговорам для поиска решения.

    В четверг в МИД России сообщили о решении Москвы прекратить участие в трехсторонних консультациях по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в воздушном пространстве Украины в 2014 году. В ведомстве уточнили, что российская сторона и дальше готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами.

    Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.

    8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. 


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