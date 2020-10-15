СК возбудил дело на неустановленных руководителей банка «Спурт» в Татарстане

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в отношении неустановленных руководителей акционерного коммерческого банка (АКБ) «Спурт», сообщили в региональном СК.

«Следственными органами СК по Республике Татарстан по материалам Агентства страхования вкладов в отношении неустановленных руководителей АКБ «Спурт» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями»), ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата»), ч. 1 ст. 172.1 («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»), ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Следствие считает, что с 2015 по 2017 год действиями злоумышленников банку был причинен ущерб на сумму более 916 млн рублей. Это привело к отзыву лицензии и банкротству. Выдача кредитов техническим юрлицам, вывод залогового обеспечения по кредитным обязательствам заемщиков повлекли к невозврату кредитов на сумму более 704 млн рублей.

«При этом технические юридические лица использовались председателем правления АКБ «Спурт» Евгенией Даутовой в целях финансирования принадлежащего ей ОАО «КЗСК». Также установлено, что непосредственно перед введением в банке временной администрации, его кредитным комитетом Даутовой были выданы кредиты на сумму более 78 млн рублей. При этом руководство банка, в том числе и члены комитета, были осведомлены о тяжелом финансовом состоянии финансового учреждения и отсутствии у Даутовой возможностей по возврату кредита», – говорится в сообщении.

Следствие также установило, что сотрудники банка предоставляли в ЦБ фальсифицированную отчетность с целью скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

В июне 2019 года Вахитовский районный суд Казани признал Даутову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172.1, ч. 2 ст. 201 УК РФ, а именно в том, что она, являясь крупнейшим акционером банка, членом совета директоров и председателем правления, с июня 2012 по апрель 2017 года фальсифицировала финансовые документы учета и отчетности банка.



По данным сайта суда, Даутова полностью признала вину в совершенных преступлениях и раскаялась в содеянном, ей назначили наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В апреле 2020 года Кировский районный суд Казани удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Даутовой.

Напомним, Банк России 21 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанской кредитной организации «Спурт».